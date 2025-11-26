Россия и США
26 ноября, 11:20

Миллионы за зимнюю сказку: Назван самый дорогой тур в России на новогодние праздники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pixel-shot

2,32 миллиона рублей – такова цена самого дорогого новогоднего тура. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Предлагаемое бронирование предусматривает размещение семьи из шести человек в 10-местной вилле, расположенной в посёлке Эсто-Садок, Краснодарский край. Сроки пребывания: с 29 декабря по 9 января.

Среди самых дорогих предложений второе место занимает тур в отель Красной Поляны на период с 30 декабря по 8 января для двух человек, стоимость которого составила 2,18 миллиона рублей. Далее, за 1,56 миллиона рублей, было реализовано бронирование на семью из трёх взрослых и двух детей в тот же регион, с 1 по 10 января 2026 года, включая завтраки. Четвртое место также принадлежит Красной Поляне: 10-дневный отдых для семьи из трёх взрослых и одного ребёнка обошёлся в 1,28 миллиона рублей.

Тур в Кисловодск с 29 декабря по 9 января для семьи из трёх человек, включающий лечение и новогодний банкет, замкнул пятёрку самых дорогих новогодних бронирований. По информации АТОР, стоимость этой поездки составила 1,12 млн рублей.

Ранее Life.ru узнал, как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет. Кроме того, названы продукты для новогоднего стола, которые стоит купить уже сейчас. В то же время в Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом.

Наталья Демьянова
