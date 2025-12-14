Эксперт НАТО призвал альянс готовиться к глобальному противостоянию с Россией

Североатлантическому альянсу необходимо переосмыслить свои стратегические установки и подготовиться к противостоянию с Россией, выходящему за рамки традиционных морских операций в Атлантике и сухопутных действий на европейском континенте. Такой вывод содержится в закрытом обзоре Военного колледжа НАТО, с которым ознакомился ТАСС.

По мнению научного сотрудника NDC Эндрю Монахана формирование комплексной морской мощи является центральным элементом внешнеполитической стратегии России. Эксперт подчёркивает, что данная политика способствует укреплению позиций Москвы как ведущей державы в условиях текущего геоэкономического противостояния.

«Это смещает рамки ориентиров НАТО за пределы возобновленной «Битвы за Атлантику» или сценариев наземных операций в Северо-Восточной Европе в сторону многофронтового, межвидового российского вызова, имеющего глобальный горизонт», — говорится в обзоре.