Американский аналитик Алан Уотсон заявил, что конфликт на Украине привёл к унижению западных стран. Эксперт написал об этом в соцсети X.

По его словам, Запад годами пытался унизить Россию, но в итоге сам оказался в унизительной позиции. Уотсон напомнил, что экс-президент США Джо Байден признавал: цель украинского кризиса — нанести России «стратегическое поражение». Байден отказался от диалога с Москвой и усилил напряжённость. Теперь с последствиями разбирается его преемник Дональд Трамп.

«После почти четырёхлетней войны на Украине именно США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле», — написал Уотсон.

В конце ноября он уже заявлял о провале «гамбита НАТО» на Украине. По его мнению, российские войска уже не остановить. Теперь, о его словам, главный вопрос — готова ли Россия вообще идти на компромиссы. Уотсон добавил, что попытки переломить стратегическую устойчивость и боевой дух России, опираясь на исторический опыт, были изначально обречены на провал.