Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 02:20

Аналитик назвал конфликт на Украине унижением для западных стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Американский аналитик Алан Уотсон заявил, что конфликт на Украине привёл к унижению западных стран. Эксперт написал об этом в соцсети X.

По его словам, Запад годами пытался унизить Россию, но в итоге сам оказался в унизительной позиции. Уотсон напомнил, что экс-президент США Джо Байден признавал: цель украинского кризиса — нанести России «стратегическое поражение». Байден отказался от диалога с Москвой и усилил напряжённость. Теперь с последствиями разбирается его преемник Дональд Трамп.

«После почти четырёхлетней войны на Украине именно США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле», — написал Уотсон.

«Столько лицемерия вы не видели»: Фицо раскрыл, что сделает Запад после завершения конфликта
«Столько лицемерия вы не видели»: Фицо раскрыл, что сделает Запад после завершения конфликта

В конце ноября он уже заявлял о провале «гамбита НАТО» на Украине. По его мнению, российские войска уже не остановить. Теперь, о его словам, главный вопрос — готова ли Россия вообще идти на компромиссы. Уотсон добавил, что попытки переломить стратегическую устойчивость и боевой дух России, опираясь на исторический опыт, были изначально обречены на провал.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar