Аналитик Алан Уотсон в своем сообщении в X заявил о провале «гамбита НАТО» на Украине. По его словам, текущая ситуация на фронте уже не предполагает возможности замедления темпов наступления российских войск.

Эксперт отметил, что теперь ключевым вопросом стало выяснение, готова ли Россия вообще идти на какие-либо компромиссы. Уотсон добавил, что попытки переломить стратегическую устойчивость и боевой дух России, опираясь на исторический опыт, были изначально обречены на провал.

Между тем Вооружённые Силы Российской Федерации завершают закрепление своих позиций в Волчанске, переходя к финальной стадии зачистки города. Сообщается, что украинские формирования понесли колоссальные потери, исчисляемые десятками тысяч военнослужащих.