Хоккеист Овечкин набрал рекордное число очков в большинстве, обогнав Ягра

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра по количеству очков, набранных в большинстве в НХЛ. Об этом стало известно на последнем матче хоккеиста.

В матче с «Виннипег Джетс» Овечкин отдал результативную передачу на Джейкоба Чикрана, доведя общее число очков в большинстве до 611 (328 голов + 283 передачи). Это позволило россиянину подняться на 10-е место в истории НХЛ по этому показателю, опередив Ягра. Лидирует в списке канадец Уэйн Гретцки с 890 очками.

Несмотря на личное достижение Овечкина, «Вашингтон» уступил «Виннипегу» со счётом 1:5. После 32 матчей регулярного чемпионата команда с 40 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз» Александр Овечкин сделал результативную передачу и довёл количество очков в карьере, включая плей-офф, до 1800. Игра завершилась победой «Каролины» в серии буллитов со счётом 3:2. Отмечалось, что российский нападающий стал одиннадцатым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1800 очков.