Овечкин стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1800 очков

В игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей, достигнув отметки в 1800 очков в карьере (включая игры плей-офф). Матч закончился в серии буллитов победой «Королины» (3:2).

Овечкин отдал ассист в матче с «Каролиной». Видео © Х / Washington Capitals

Российский нападающий стал одиннадцатым игроком в истории лиги, кому покорилась отметка в 1800 очков. Ране это делали Уэйн Гретцки (3237), Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940), Сидни Кросби (1919), Марио Лемье (1895), Джо Сакик (1829) и Марсель Дионн (1816).

А в предыдущей игре против «Коламбуса» российский форвард не набрал очков, но его команда одержала победу со счётом 2:0. В текущем сезоне в активе форварда 14 голов и 16 передач за 31 матч.