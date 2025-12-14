Свыше 330 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ

Электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено после ночного удара по энергообъекту, который оставил без света более 330 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи «Джанкой — Мелитополь». В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населённых пунктах 14 муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Специалисты «Черноморского РДУ» оперативно перевели питание на резервную схему. К 2:50 ночи подача электричества была возобновлена, после чего началось поэтапное включение всех абонентов. Власти поблагодарили энергетиков и оперативные службы за слаженную работу.

Ранее более 20 населённых пунктов в Дагестане лишились электричества из-за сильного ветра. Сейчас там также идут аварийно-восстановительные работы. Без света остались населённые пункты в Сергокалинском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Кизлярском, Новолакском и Буйнакском районах.