В России покупатель квартиры впервые выиграл дело по «схеме Долиной»

Москвич отсудил квартиру на Савинской набережной у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников. Это первое в России выигранное дело, связанное с так называемой схемой Долиной, когда продавец пытается отменить сделку через суд, ссылаясь на обман. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.







Как сообщается, покупатель Олег приобрёл жильё за 20 миллионов рублей для сына полтора года назад. На сделке присутствовал врач, подтвердивший, что 78-летняя Людмила действует добровольно. Женщина подала в суд спустя несколько месяцев после продажи, позднее в рамках уголовного дела был задержан дроппер, получавший от неё деньги. Дело перешло в гражданский процесс, всех допросили, а после суд вынес решение в пользу покупателей, так как была доказана добросовестность сделки.

Ранее Life.ru писал, что крупнейшие участники рынка недвижимости, столкнувшись с увеличением случаев аннулирования сделок, при которых добросовестные покупатели лишаются средств и жилья, направили обращения в Правительство РФ, Государственную думу и Совет Федерации. В них они предложили ввести специальные правила продажи квартир, принадлежащих пенсионерам.