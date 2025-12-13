Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

13 декабря, 11:05

Мошенники по «схеме Долиной» могут отобрать любое имущество, предупреждает юрист

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Москве пенсионер применил так называемую «схему Долиной» при продаже автомобиля, в результате чего молодая мать из Екатеринбурга лишилась Hyundai и 1,4 миллиона рублей, обратил внимание Юрист Степан Углов. По его словам, данная схема универсальна и может распространяться на любой проданный объект, будь то квартира, автомобиль или иное имущество.

«Если закон предусматривает основания для признания сделки недействительной, она может быть оспорена вне зависимости от её вида», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он пояснил, что признание сделки недействительной влечёт за собой двустороннюю реституцию. Это означает, что каждая сторона обязана вернуть всё полученное: продавец возвращает автомобиль, а покупатель имеет право на возврат уплаченных денег. Поэтому, несмотря на сложность ситуации, у пострадавшей стороны есть юридические основания для возврата средств через суд.

Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

