Мошенники по «схеме Долиной» могут отобрать любое имущество, предупреждает юрист

В Москве пенсионер применил так называемую «схему Долиной» при продаже автомобиля, в результате чего молодая мать из Екатеринбурга лишилась Hyundai и 1,4 миллиона рублей, обратил внимание Юрист Степан Углов. По его словам, данная схема универсальна и может распространяться на любой проданный объект, будь то квартира, автомобиль или иное имущество.

«Если закон предусматривает основания для признания сделки недействительной, она может быть оспорена вне зависимости от её вида», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он пояснил, что признание сделки недействительной влечёт за собой двустороннюю реституцию. Это означает, что каждая сторона обязана вернуть всё полученное: продавец возвращает автомобиль, а покупатель имеет право на возврат уплаченных денег. Поэтому, несмотря на сложность ситуации, у пострадавшей стороны есть юридические основания для возврата средств через суд.