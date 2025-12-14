Китайский электрокар за 15 млн рублей превратился в «кирпич» на трассе из-за мороза
Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Дорогой китайский электрокар Zeekr 9X превратился в неподвижный «кирпич» посреди трассы из-за сильного мороза. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Машина заглохла посреди трассы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Машину, купленную за 15 миллионов рублей в Китае и следовавшую в Москву, пришлось эвакуировать с дороги в 35-градусный холод. Как сообщает SHOT, двери автомобиля заблокировались, когда водитель и пассажир вышли из салона на трассе в шести тысячах километров от Москвы. Владелец также предположил, что и производитель мог дистанционно заблокировать автомобиль из-за нарушений условий использования или неофициального вывоза из Китая.
