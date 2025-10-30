Россия и США
30 октября, 17:53

Электрокарам запретят проезд по Крымскому мосту

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Электромобили и гибридные авто не смогут проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, начиная с 3 ноября. О запрете говорится в распоряжении губернатора Вениамина Кондратьева. Речь идёт лишь об участке дороги А-290 Новороссийск — Керчь (от развязки на станицу Тамань до моста).

Местные власти предложили автомобилистам воспользоваться сухопутным маршрутом, чтобы попасть на полуостров, а именно проехать маршрутом от Таганрога до Джанкоя.

Прокурор запросил пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
Ранее политолог Владимир Ружанский предупредил Запад о последствиях нападения на Крымский мост. Он напомнил, что российская сторона создала мощную многоуровневую оборону перехода через Керченский пролив, включая постоянное патрулирование и системы ПВО. Однако западные спецслужбы могут попытаться атаковать объект, допустил эксперт. Он призвал Запад «не дразнить медведя».

Татьяна Миссуми
