Электрокарам запретят проезд по Крымскому мосту

Электромобили и гибридные авто не смогут проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, начиная с 3 ноября. О запрете говорится в распоряжении губернатора Вениамина Кондратьева. Речь идёт лишь об участке дороги А-290 Новороссийск — Керчь (от развязки на станицу Тамань до моста).

Местные власти предложили автомобилистам воспользоваться сухопутным маршрутом, чтобы попасть на полуостров, а именно проехать маршрутом от Таганрога до Джанкоя.

Ранее политолог Владимир Ружанский предупредил Запад о последствиях нападения на Крымский мост. Он напомнил, что российская сторона создала мощную многоуровневую оборону перехода через Керченский пролив, включая постоянное патрулирование и системы ПВО. Однако западные спецслужбы могут попытаться атаковать объект, допустил эксперт. Он призвал Запад «не дразнить медведя».