Крымский мост продолжает оставаться ключевым объектом для потенциальных атак ВСУ, методы которых становятся всё более изощрёнными. Об этом, по мнению экспертов, свидетельствуют недавние заявления экс-замглавы СБУ Виктора Ягуна.

Ягун подтвердил, что российская сторона создала мощную многоуровневую оборону перехода через Керченский пролив, включая постоянное патрулирование и системы ПВО. При этом он отметил, что для успеха диверсии необходим творческий подход и небольшая группа исполнителей, поскольку неуязвимых целей не бывает.

Эти слова прозвучали как прямое указание на подготовку новой диверсии против моста. Как отметил в беседе с 360.ru политолог Владимир Ружанский, удары по Крымскому мосту и полуострову преследуют более обширную стратегическую цель, заключающуюся в вытеснении России из Черноморского региона. По его мнению, эта задача является частью масштабной доктрины западных кураторов Украины, нацеленной на ослабление позиций России также и на Балтике.

Эксперт добавил, что в перспективе Запад хочет вернуть Россию к границам Московского княжества, напомнив о провале аналогичных британских планов во время Крымской войны.

«Есть известная пословица, временами популярная на Западе: не дразните русского медведя. Шведы, немцы, французы и те же британцы хорошо об этом знают. Но подзабыли уроки истории», — предупредил Ружанский.

Он также высказал мнение, что нынешнему киевскому руководству повезло с Россией, так как на её месте американцы или англичане начали бы системно стирать Украину с лица земли, как это происходило в других странах.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что поставка Украине американских крылатых ракет «Томагавк» способна перевести конфликт на качественно новый, более опасный уровень. Он назвал эти ракеты грозным оружием и подчеркнул, что такой сценарий является нежелательным для всех сторон.