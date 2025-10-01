Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости сделать Крымский полуостров «непригодным для жизни». Он озвучил это заявление на Варшавском форуме безопасности.

Уоллес считает, что Европа должна ударить по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задавить Крым» — передаёт слова экс-министра The Guardian.

Кроме того, он предложил использовать ракеты большой дальности для разрушения Крымского моста.

Ранее действующий министр обороны Великобритании Джон Хили сделал резкое заявление с призывом в адрес Владимира Путина. В Ливерпуле он потребовал немедленно завершить конфликт на Украине.