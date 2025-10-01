Интервидение
1 октября, 00:25

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни

Бен Уоллес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости сделать Крымский полуостров «непригодным для жизни». Он озвучил это заявление на Варшавском форуме безопасности.

Уоллес считает, что Европа должна ударить по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задавить Крым»передаёт слова экс-министра The Guardian.

Кроме того, он предложил использовать ракеты большой дальности для разрушения Крымского моста.

В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией

Ранее действующий министр обороны Великобритании Джон Хили сделал резкое заявление с призывом в адрес Владимира Путина. В Ливерпуле он потребовал немедленно завершить конфликт на Украине.

