Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили выступил с резким заявлением, адресованным напрямую главе государства Владимиру Путину. Выступая в Ливерпуле, министр потребовал немедленно положить конец продолжающемуся украинскому конфликту.

Как передает издание Sky News, Хили был категоричен в своем послании.

«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — заявил политик.

Эта громкая декларация из Лондона не осталась без ответа в Москве. Уже в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. По его словам, именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.

Вместо того чтобы оценивать ситуацию в мире, британцам стоило бы следить за своей страной. Как известно по официальным сообщениям, за период с марта 2024 по март 2025 года британские власти допустили ошибку, выпустив из тюрем беспрецедентное количество заключённых. Теперь свыше 260 уголовников свободно гуляют по стране.