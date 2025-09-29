Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 13:12

Британский министр обороны обратился к Путину с дерзким посланием

Глава МО Британии Хили обратился к Путину с посланием о конфликте на Украине

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили выступил с резким заявлением, адресованным напрямую главе государства Владимиру Путину. Выступая в Ливерпуле, министр потребовал немедленно положить конец продолжающемуся украинскому конфликту.

Как передает издание Sky News, Хили был категоричен в своем послании.

«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — заявил политик.

Эта громкая декларация из Лондона не осталась без ответа в Москве. Уже в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. По его словам, именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.

В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией
В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией

Вместо того чтобы оценивать ситуацию в мире, британцам стоило бы следить за своей страной. Как известно по официальным сообщениям, за период с марта 2024 по март 2025 года британские власти допустили ошибку, выпустив из тюрем беспрецедентное количество заключённых. Теперь свыше 260 уголовников свободно гуляют по стране.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar