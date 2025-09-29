Британский министр обороны обратился к Путину с дерзким посланием
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили выступил с резким заявлением, адресованным напрямую главе государства Владимиру Путину. Выступая в Ливерпуле, министр потребовал немедленно положить конец продолжающемуся украинскому конфликту.
Как передает издание Sky News, Хили был категоричен в своем послании.
«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — заявил политик.
Эта громкая декларация из Лондона не осталась без ответа в Москве. Уже в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. По его словам, именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.
Вместо того чтобы оценивать ситуацию в мире, британцам стоило бы следить за своей страной. Как известно по официальным сообщениям, за период с марта 2024 по март 2025 года британские власти допустили ошибку, выпустив из тюрем беспрецедентное количество заключённых. Теперь свыше 260 уголовников свободно гуляют по стране.
