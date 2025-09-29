Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 09:26

Песков: Пауза в переговорах возникла из-за нежелания Киева вести диалог

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского руководства вести диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В прошлый раз в Стамбуле были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза», — напомнил представитель Кремля.

Православный «Кельт». Колонка Семёна Пегова о многонациональной географии фронта
Православный «Кельт». Колонка Семёна Пегова о многонациональной географии фронта

Напомним, ранее в Кремле констатировали, что в переговорах с Украиной наступила пауза. При этом там указали, что промедление в диалоге ухудшит позиции для Киева.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar