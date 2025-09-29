Песков: Пауза в переговорах возникла из-за нежелания Киева вести диалог

Пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского руководства вести диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В прошлый раз в Стамбуле были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза», — напомнил представитель Кремля.