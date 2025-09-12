В Кремле объявили о паузе в переговорах с Украиной
Песков: Переговоры между Москвой и Киевом стоят на паузе, хотя каналы связи есть
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Переговорный процесс между Россией и Украиной в настоящее время приостановлен, несмотря на наличие действующих каналов связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе», — отметил спикер Кремля.
Накануне Дмитрий Песков отвечал на вопрос о сроках новых контактов президента РФ Владимира Путина с американским визави Дональдом Трампом. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, Москва может оперативно организовать такой разговор, если это потребуется.