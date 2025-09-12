В Кремле объявили о паузе в переговорах с Украиной

Переговорный процесс между Россией и Украиной в настоящее время приостановлен, несмотря на наличие действующих каналов связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе», — отметил спикер Кремля.