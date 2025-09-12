Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 10:26

В Кремле объявили о паузе в переговорах с Украиной

Песков: Переговоры между Москвой и Киевом стоят на паузе, хотя каналы связи есть

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Переговорный процесс между Россией и Украиной в настоящее время приостановлен, несмотря на наличие действующих каналов связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе», — отметил спикер Кремля.

«Проигрывает в пух и прах»: Требования Зеленского к России в США сочли абсурдными
«Проигрывает в пух и прах»: Требования Зеленского к России в США сочли абсурдными

Накануне Дмитрий Песков отвечал на вопрос о сроках новых контактов президента РФ Владимира Путина с американским визави Дональдом Трампом. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, Москва может оперативно организовать такой разговор, если это потребуется.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar