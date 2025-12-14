Богдан Титомир повысил гонорар за новогодние корпоративы до 1,5 млн рублей

Певец Богдан Титомир установил новый гонорар за участие в новогодних корпоративах, увеличив его более чем в два раза. Эти сведения стали известны благодаря материалу телеграм-канала Mash.

Если ещё в летние месяцы артист соглашался работать за 700–750 тысяч рублей, то к декабрю цена поднялась до отметки в 1,5 миллиона. Однако подобное удорожание не привлекло заказчиков: на текущий момент у музыканта нет ни одного забронированного выступления в предпраздничный период.

Его представитель отметил, что Титомир предельно скромен в бытовых запросах, не требуя отдельного помещения для подготовки и специального меню, а из аппаратуры ему достаточно микрофона и мониторов. Единственным личным пожеланием исполнителя, по словам директора, является сырная нарезка. Даже такие условия не стимулируют спрос.

Отсутствие концертной активности усугубляет финансовое положение Богдана Титомира. За ним числится задолженность по налогам на общую сумму 708 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что артист Лёша Свик просит за выступление 2,5 миллиона рублей. Согласно информации, для артиста обязателен бизнес-класс, премиальный автомобиль и пятизвёздочный номер. Помимо прочего, он запрашивает отдельную гримёрку, доступ к кальянной и даже абонементы в фитнес-клуб. При этом отмечается, что его концертная активность в 2025 году лишь возросла.