Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 10:06

Депутат Бундестага призвал Германию передать Украине ракеты Taurus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые ракеты Taurus. Парламентарий выступил с призывом, несмотря на текущие дипломатические попытки найти мирное решение конфликта.

«Пока мы не поставим ракеты Taurus, Россию вообще нельзя будет впечатлить», — утверждает парламентарий.

При этом он признал, что Европа в целом «не в состоянии оказать помощь Украине».

Новым этапом эскалации в конфликте может стать применение Taurus против России
Новым этапом эскалации в конфликте может стать применение Taurus против России

Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Европа продолжает жить в иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение, хотя сама же понимает, что это недостижимо. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar