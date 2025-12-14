Депутат Бундестага призвал Германию передать Украине ракеты Taurus

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые ракеты Taurus. Парламентарий выступил с призывом, несмотря на текущие дипломатические попытки найти мирное решение конфликта.

«Пока мы не поставим ракеты Taurus, Россию вообще нельзя будет впечатлить», — утверждает парламентарий.

При этом он признал, что Европа в целом «не в состоянии оказать помощь Украине».