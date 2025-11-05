Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

5 ноября, 04:50

Новым этапом эскалации в конфликте может стать применение Taurus против России

Обложка © Midjourney / Life.ru

Бывший сотрудник Госдепа США Джим Джатрас в эфире YouTube-канала заявил, что следующим этапом эскалации украинского конфликта может стать применение дальнобойных ракет Taurus против России.

«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности <…>. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что у западных стран имеется значительный набор иных средств для эскалации напряжённости на Украине. По его словам, всегда есть вариант столкнуться с провокациями под чужим флагом.

«Совсем другой подход»: Посол РФ в ФРГ предостерёг Германию из-за ракет Taurus
Ранее Германия вновь отказала Киеву в поставках ракет Taurus. Немецкое правительство продолжает утверждать, что придерживается жёсткой позиции относительно поставок ракетных комплексов Taurus на Украину. Германия выделила 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к ФРГ присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Алена Пенчугина
