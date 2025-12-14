Глава СПЧ заявил о необходимости остановить «схему Долиной» юридическим путём

В Совете по правам человека при президенте РФ заявили о необходимости срочно найти правовое решение для борьбы с мошенничествами при продаже жилья по так называемой «схеме Долиной». Об этом глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал в интервью ТАСС.

«Надо найти в первую очередь решение правовое, чтобы эта история, эта технология фактически мошенничества не распространялась дальше», — подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ сообщил, что в данный момент прорабатываются конкретные предложения, среди которых рассматривается возможность страхования подобных сделок. Он подчеркнул, что именно такое направление развития является приоритетным для устранения существующих проблем. Кроме того, Фадеев акцентировал внимание на правовой неопределённости, касающейся статуса добросовестного приобретателя.

Ранее Life.ru писал, что крупнейшие участники рынка недвижимости, столкнувшись с увеличением случаев аннулирования сделок, при которых добросовестные покупатели лишаются средств и жилья, направили обращения в Правительство РФ, Государственную думу и Совет Федерации. В них они предложили ввести специальные правила продажи квартир, принадлежащих пенсионерам.