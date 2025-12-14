Путин в Индии
14 декабря, 10:21

Puma зарегистрировала в России новые товарные знаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Немецкая компания Puma, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака. Согласно документам, их охрана будет действовать до августа 2034 года.

Регистрация позволяет бренду производить и продавать в России спортивную одежду, тренажёры, велосипеды и другую продукцию под своей маркой. Решение о регистрации было принято в октябре 2025 года по заявкам, поданным летом 2024-го.

Итальянский модный дом зарегистрировал в России два товарных знака

Ранее Life.ru сообщал, что американский маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России, несмотря на уход с рынка. Это одна из первых крупных интернет-площадок для аукционов и торговли, основанная в 1995 году.

Мария Любицкая
