Puma зарегистрировала в России новые товарные знаки

Немецкая компания Puma, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака. Согласно документам, их охрана будет действовать до августа 2034 года.

Регистрация позволяет бренду производить и продавать в России спортивную одежду, тренажёры, велосипеды и другую продукцию под своей маркой. Решение о регистрации было принято в октябре 2025 года по заявкам, поданным летом 2024-го.

Ранее Life.ru сообщал, что американский маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России, несмотря на уход с рынка. Это одна из первых крупных интернет-площадок для аукционов и торговли, основанная в 1995 году.