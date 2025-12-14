На Крымском мосту усилят охрану и досмотр на время новогодних праздников

На Крымском мосту в новогодние праздники будет ужесточён пропускной режим. Как сообщило Министерство транспорта Российской Федерации, с 26 декабря по 11 января на подходах к переходу будут действовать дополнительные контрольные посты.

«В преддверии новогодних праздников усилены смены управления ведомственной охраны Минтранса России. С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно данным министерства, существующая инфраструктура инспекционно-досмотровых комплексов на обоих концах моста технически способна обеспечить проверку до 1150 автомобилей в час: 650 со стороны Таманского полуострова и 500 со стороны Керчи. При этом досмотр легкового автомобиля занимает в среднем 7 минут, а автобуса — до 15 минут.

Организация постов досмотра непосредственно перед въездом на мост направлена на обеспечение безопасного проезда в этот период. По переходу разрешено движение легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовому транспорту рекомендовано использовать альтернативные маршруты: через территории новых регионов либо с помощью паромной переправы через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту были введены новые ограничения: микроавтобусы со снятыми сиденьями, задействованные в коммерческих перевозках, разворачивают. Со стороны Тамани такие машины отправляют в объезд через Мариуполь или на паром. Под ограничения попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели» и «Соболи», перевозящие, в частности, овощи, фрукты, алкоголь и автозапчасти.