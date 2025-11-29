На Крымском мосту разворачивают автомобили из-за новых требований

На Крымском мосту введены новые ограничения для микроавтобусов со снятыми сиденьями, которые используются для коммерческих перевозок. Со стороны Тамани такие автомобили разворачивают, отправляя в объезд через Мариуполь или на паром сообщает Mash.

Согласно информации телеграм-канала, под ограничения попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели» и «Соболи», перевозящие овощи, фрукты, алкоголь и автозапчасти. При этом личный багаж, бытовые вещи и продукты «для себя» продолжают пропускать. Досмотровики ориентируются на вес 150-200 кг как признак коммерческой перевозки.

