Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 16:03

На Крымском мосту разворачивают автомобили из-за новых требований

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

На Крымском мосту введены новые ограничения для микроавтобусов со снятыми сиденьями, которые используются для коммерческих перевозок. Со стороны Тамани такие автомобили разворачивают, отправляя в объезд через Мариуполь или на паром сообщает Mash.

Согласно информации телеграм-канала, под ограничения попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели» и «Соболи», перевозящие овощи, фрукты, алкоголь и автозапчасти. При этом личный багаж, бытовые вещи и продукты «для себя» продолжают пропускать. Досмотровики ориентируются на вес 150-200 кг как признак коммерческой перевозки.

В России запретили ввозить праворульные и гибридные машины
В России запретили ввозить праворульные и гибридные машины

А ранее автоэксперт заявил, что российский авторынок может заполниться праворульными автомобилями малой мощности после сокращения поставок китайских брендов. По его словам, повышение утильсбора и новые правила ввоза создали условия для импорта машин мощностью до 120–160 лошадиных сил. В этих условиях рынок, по его прогнозу, будет адаптироваться за счёт ввоза недорогих компактных праворульных моделей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • крымскиймост
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar