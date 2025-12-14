Топ-менеджера IT-компании уволили за шутку про неприятный запах индусов

Руководитель отдела искусственного интеллекта компании Cline Ник Паш был уволен после того, как опубликовал в соцсетях оскорбительный комментарий о запахе индусов на хакатоне xAI. Об этом сообщает Times of India.

Под фотографией мероприятия, где присутствовало много выходцев из Индии, Паш написал: «Представьте этот запах». Этот комментарий был воспринят как расистский выпад, так подобные намёки стали распространённым элементом ксенофобной риторики в Сети. Несмотря на критику, топ-менеджер отказался извиняться, назвав свою реплику безобидной шуткой.

Основатель компании, сам имеющий южноазиатские корни, попытался вступиться за сотрудника, однако это лишь усилило негативную реакцию. После публичного осуждения со стороны индийского технолога и последующей волны возмущения в профессиональной среде компания приняла решение о расторжении контракта с Пашем.

Ранее сообщалось, что тайский смотритель нацпарка потерял работу из-за обвинений российских туристов в расизме. Их перепалка была снята на видео, ролик завирусился в Интернете.