Пранк с налоговой вышел боком: В России впервые уволили сотрудницу за шутку, придуманную ИИ

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием искусственного интеллекта. Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл в одной из московских маркетинговых компаний.

26-летняя сотрудница по имени Елизавета (имя изменено), увлекавшаяся созданием изображений через нейросети, решила разыграть коллег. Изначально она планировала сгенерировать юмористическую фотографию с бездомным человеком у стойки ресепшена. Однако её коллега из отдела кадров предложила более провокационную идею: создать реалистичное изображение с сотрудниками налоговой службы, внезапно нагрянувшими с проверкой в офис.

Девушка сделала снимок с помощью нейросети и отправила его в общий рабочий чат. Изображение оказалось настолько правдоподобным, что вызвало настоящую панику среди руководства. Когда Елизавета призналась, что это была всего лишь шутка, реакция начальства оказалась крайне резкой. Разгневанный руководитель принял решение об увольнении сотрудницы. Несмотря на произошедшее, москвичка не теряет оптимизма и уже начала поиски новой работы.

Ранее россиянам разъясняли, как распознать фейковые ситуации с «ИИ-бомжами», появляющимися в домах. Главным щитом от подобных розыгрышей называют критическое мышление. Отмечается, что молодёжь нередко разыгрывает родителей, отправляя им сгенерированные изображения «бывших» или виртуальных селебрити, якобы зашедших в гости. Эксперт предложил ввести обязательную маркировку таких материалов как возможное решение.