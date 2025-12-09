Путин предупредил о рисках бездумного использования ИИ

Бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) угрожает размыть национальную идентичность и подорвать способность молодёжи к самостоятельному мышлению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Если использовать это бездумно, то это может привести к утрате как раз всего того, что нам дорого, — нашей идентичности, и к распылению информации, больших данных, передаче этой информации в руки тех, кто воспользуется минимум недобросовестно этой информацией и так далее», — сказал глава государства.

В частности, президент указал на риски для системы образования. Он выразил опасение, что молодые граждане могут перестать думать самостоятельно, ограничившись нажатием кнопок, что приведёт к неспособности решать базовые задачи по ключевым предметам и к слабому знанию истории.

Комментируя вопросы регулирования ИИ, поднятые главой компании «Крибрум» Игорем Ашмановым, президент назвал проблему чрезвычайно сложной. Путин пояснил, что полный отказ от технологий искусственного интеллекта означает гарантированное отставание, однако их необдуманное применение несёт сопоставимую опасность.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025. В рамках данного мероприятия президент ознакомился с новейшими российскими разработками в области ии.