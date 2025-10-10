Россиянам объяснили, как распознать пранк с пожаловавшим домой ИИ-бомжом

Единственной защитой от пранков с ИИ-бомжами, пожаловавшими к вам домой, является развитие у себя критического мышления. В последнее время молодёжь часто разыгрывает родителей, присылая им сгенерированные фотографии «бывших знакомых» или виртуальных звёзд, якобы зашедших в квартиру. Об этом сообщил «Москве 24» разработчик ИИ Сергей Зубарев.

Один молодой блогер убедил маму, что впустил домой бездомного: женщина писала ему десятки сообщений и оставляла голосовые, сначала переживала, затем смеялась. По словам Зубарева, даже эксперты не всегда способны стопроцентно отличить реальное видео от сгенерированного.

«Единственный вариант, который сейчас рассматриваю, – это обязательная маркировка [таких видео]», — отметил эксперт.

Ролики собирают миллионы просмотров, но не все воспринимают шутки легко — некоторые заканчиваются угрозами «выкинуть из квартиры» или отправить к психиатру.

Ранее Life.ru рассказывал, что Италия стала первой страной, которая ввела тюремные сроки за вредоносное использование искусственного интеллекта. Это относится ко всему ИИ-контенту, включая дипфейки.