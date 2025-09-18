Италия первая из стран ЕС ввела тюремные сроки за вредоносное использование ИИ

Италия стала первым государством Европейского союза, принявшим национальный закон о регулировании искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы правительства Джорджи Мелони.

Цель состоит в том, чтобы продвигать «ориентированное на человека, прозрачное и безопасное использование ИИ», уделяя особое внимание «инновациям, кибербезопасности и защите конфиденциальности.

Новое законодательство предусматривает тюремное заключение сроком от одного до пяти лет за незаконное распространение вредоносного контента, созданного с помощью ИИ, включая дипфейки. Также ужесточаются наказания за использование технологии для мошенничества и кражу личных данных.

Закон вводит строгие правила прозрачности и человеческого надзора при применении ИИ в ключевых секторах, включая здравоохранение, образование, правосудие и спорт. Детям младше 14 лет для доступа к технологиям искусственного интеллекта потребуется согласие родителей на доступ к ИИ.

В сфере авторского права произведения, созданные с помощью ИИ, получат защиту при условии наличия подлинных интеллектуальных усилий. Анализ данных и текстов разрешён только для материалов без авторской защиты или в научных целях. Закон также предусматривает выделение до миллиарда евро из государственного фонда для поддержки компаний, работающих в сфере ИИ и кибербезопасности.