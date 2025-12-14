На Урале 18 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на подстанции

Крупная авария на энергоподстанции оставила без электричества почти 20 тысяч жителей города Заречный в Свердловской области. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, утром 14 декабря произошло серьёзное повреждение на подстанции «Блочная».

По информации ведомства, в 10:30 по московскому времени поступило сообщение о выходе из строя одной из ячеек оборудования, что привело к прекращению подачи электроэнергии. В результате аварии без света остались потребители в южной части города: 39 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 18 тысяч человек, включая четыре тысячи детей, а также десять социально значимых объектов, среди которых школы и детские сады.

Для ликвидации последствий на место происшествия была немедленно направлена аварийная бригада специалистов из Екатеринбурга. В оперативной сводке МЧС указано, что работы по восстановлению электроснабжения по основной схеме ведутся в ускоренном режиме. Планируется, что подача электричества будет полностью возобновлена к 18:00 по московскому времени в тот же день.

Ранее сообщалось, что вследствие аварийного отключения электроснабжения 13 муниципальных образований Херсонской области временно остались без света. По информации пресс-службы «Херсонэнерго», данная ситуация затронула Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Генический, Чаплынский, Каланчакский, Каховский, Новокаховский, Ивановский, Новотроицкий, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский районы.