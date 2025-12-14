Макгрегор наконец-то женился на матери четырёх своих детей спустя 17 лет отношений

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор официально женился на своей давней подруге Ди Девлин. Об этом сообщает газета Irish Independent.

Пара не афишировала событие. Известно лишь то, что оно состоялось 12 декабря в одной из церквей Ватикана. На церемонии присутствовали только самые близкие.

Официальное предложение руки и сердца боец сделал своей избраннице в 2020 году, но с бракосочетанием они долго тянули по неизвестным причинам. Примечательно, что за это время его успели осудить за изнасилование.

Пара, воспитывающая четверых общих детей, познакомилась ещё в 2008 году в ночном клубе. Макгрегор отмечал, что они мгновенно нашли общий язык, а Девлин, по её словам, изначально была впечатлена родом деятельности будущего супруга. Они воспитывают четверых совместных детей.

Ранее сообщалось, что рэп-исполнительница Азилия Бэнкс слила онлайн-домогательства от Макгрегора в его день рождения. По её словам, спортсмен сам прислал ей интимные снимки, а когда она отказалась хранить молчание, перешёл к угрозам. Пока ни сам Макгрегор, ни его невеста публично не прокомментировали произошедшее, что лишь разжигает медийный интерес к этому противостоянию двух известных своей эпатажностью личностей.