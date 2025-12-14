Путин в Индии
14 декабря, 14:46

Бойцы ВСУ снимали издевательства над мобилизованными на телефон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Военнослужащие ВСУ фиксировали на камеру мобильного телефона издевательства над украинскими мобилизованными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Видео было обнаружено после зачистки позиций ВСУ в районе села Червоное Запорожской области. Запись находилась в телефоне одного из ликвидированных украинских военных, уточнили источники. Трофей был получен бойцами группировки «Восток», в том числе штурмовиками 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

По словам собеседника агентства, на кадрах зафиксированы расправы над «провинившимися» мобилизованными, которые, предположительно, пытались самовольно покинуть часть. Он отметил, что ситуация указывает на серьёзные проблемы с уставными отношениями и моральным состоянием в подразделениях ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе зверски избили и пытались снова мобилизовать морпеха ВСУ после плена. Одесский областной ТЦК подтвердил факт инцидента и инициировал служебное расследование. Военкомат заявляет о полном содействии правоохранительным органам.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
