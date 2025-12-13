В Одессе 4 декабря сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать морского пехотинца Романа Покидько. Мужчину, недавно освободившегося из российского плена и проходившего реабилитацию в городе, остановила группа из 9 человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного территориального центра комплектации. Военного избили и выбросили из движущегося автомобиля. Об этом рассказали представители общественной организации «Защита Государства. Одесса».

«Несмотря на предъявленные им документы: военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля. Чем создали угрозу жизни военнослужащего», – рассказали представители организации.

Одесский областной ТЦК подтвердил факт инцидента и инициировал служебное расследование. Военкомат заявляет о полном содействии правоохранительным органам и призывает общественность дождаться результатов расследования и официальных выводов.

«Позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом», – отметили в представительстве.

Ситуация находится под контролем, ведётся проверка, а активисты и военные структуры настаивают на справедливом разбирательстве по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция Одессы начала массовые проверки документов у евреев, чтобы найти уклонистов от мобилизации. Согласно информации местных СМИ, некоторые мужчины стали притворяться представителями данной нации. По словам местных, одесские мужчины использоуют оддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно перемещаться по городу. Однако полиция, по всей видимости, уже выявила «фейковых» евреев и теперь устраивает рейды.