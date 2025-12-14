Под Бермудскими островами обнаружен гигантский слой горных пород толщиной в 20 км

Учёные обнаружили под Бермудскими островами необычный слой горных пород толщиной около 20 километров — такого не находили нигде в мире. Он расположен под океанической корой, внутри тектонической плиты, на которой стоит архипелаг. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

«Обычно под океанической корой находится нижняя её часть, а затем ожидается мантия. Но на Бермудских островах есть ещё один слой, расположенный под корой, внутри тектонической плиты, на которой находятся Бермудские острова», — рассказал ведущий автор исследования Уильям Фрейзер из Института Карнеги в Вашингтоне.

Исследователи считают, что эта структура может объяснить, почему Бермуды находятся на океанической возвышенности, хотя активных вулканов там нет уже около 31 миллиона лет. Предполагается, что древнее извержение «впрыснуло» мантийную породу в кору, где она застыла и приподняла океанское дно примерно на 500 метров.

Аномалию выявили с помощью анализа сейсмических волн от землетрясений по всему миру. Волны неожиданно меняли поведение на глубине до 50 км, что и позволило зафиксировать необычно толстый слой. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

