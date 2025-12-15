Россия и США
«Буревестник»
Новости СВО. ВСУ бегут из Варваровки, котёл под Купянском, ФАБы бьют по Одессе, переговоры Зеленского в Берлине, 15 декабря

Курская область, 15 декабря
Запорожская область, 15 декабря
Харьковская область, 15 декабря
Донецкая Народная Республика, 15 декабря
Тактика ударов по Одессе: истощение ПВО дронами и прорыв ракетами
Дипломатический тупик Киева: требования ВСУ о выводе войск из Донбасса

Армия России сформировала плацдарм для наступления в Запорожской области, Киев бросил резервы на Харьковщину, США и Украина обсуждают судьбу Донбасса — дайджест Life.ru.

14 декабря, 21:07
Армия России уничтожает позиции ВСУ на Купянском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 15 декабря

Зона безопасности для Курской области расширяется. На Сумском направлении ВСУ отказались от наступательных операций и перешли в оборону. На их головы летят авиационные и артиллерийские снаряды, а также ракеты тяжёлых огнемётных систем.

Наши штурмовики смогли продвинуться почти на полкилометра по лесопосадкам на семи участках фронта в Сумской области. «Большой калибр» же отработал по позициям трёх украинских подразделений – 71-й ОЕбр, 80-й ОДШБр и 158-й ОМБр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков.

На что способны авиабомбы ФАБ-3000: радиус поражения и применение на фронте
Запорожская область, 15 декабря

Бойцы группировки «Восток» расширяют зону контроля в Запорожской области. Подразделения разведчиков прорвали оборону ВСУ восточнее реки Гайчур и закрепились в селе Варваровка Запорожской области. Под контроль нашей армии перешёл достаточно крупный узел обороны противника общей площадью больше 15 квадратных километров.

— По оперативной информации, ещё одним селом, которое перешло под контроль ВС РФ, стало Новое Запорожье — и таким образом полностью сформирован плацдарм для наступления в сторону Вольянска, пишет военкор Тимофей Ермаков.

Карта СВО на 15 декабря 2025 года. Армия России освободила Варваровку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 15 декабря

Войска группировки «Запад» продолжают перемалывать подразделения ВСУ, которые попали в котёл на левом берегу реки Оскол. До 220 солдат потерял противник в пяти населённых пунктах Харьковской области и в Красном Лимане, относящихся к зоне ответственности российской группировки «Запад».

ВСУ в свою очередь пытаются развивать наступление на Купянск. В бой брошены подразделения, укомплектованные бывшими заключёнными и дезертирами.

— Чтобы удержать протяжённый участок фронта за Купянском площадью примерно 75 кв. км, Сырскому пришлось выдернуть примерно две бригады с Сумской области, ещё две с Черниговской, резервы из Полтавы и Черновцов, а также часть из-под Запорожья, — пишут авторы канала «Военная хроника».

Донецкая Народная Республика, 15 декабря

Битва за Славянск всё ближе. ВС РФ развивают темпы наступления на этом направлении после освобождения Северска. Штурмовые группы наступают сразу в трёх направлениях от города. На севере бойцы Минобороны России ведут бои у Закотного, а также в Ильичёвке.

Артиллерийский расчёт 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

С противоположной стороны, на юге, наши подразделения закрепились на новых позициях, освободив больше 500 метров в глубину. Таким образом войска развивают успехи в продвижении на Кирово (Свято-Покровское).

На Покровском направлении идёт зачистка сёл Светлое и Гришино. Кроме того, ВС РФ уничтожают украинские подразделения в Димитрове. Бои идут в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города.

Тактика ударов по Одессе: истощение ПВО дронами и прорыв ракетами

Несколько дней подряд российские войска уничтожают цели в Одесской области. Авиация России впервые за долгое время атаковала объекты в регионе, используя фугасные авиабомбы с модулем планирования. Удар был нанесён по железнодорожному мосту в Затоке, через который идёт «импорт» западного оружия из Румынии.

Так называемый губернатор Одесской области Олег Кипер признал, что страдают от ударов энергетическая, транспортная и промышленная инфраструктуры.

— Сначала по целям запускают рой ударных дронов, чтобы истощить ПВО. После этого по тем же районам наносятся удары ракетами разных типов, что повышает вероятность прорыва обороны, прокомментировал удары по Одесской области военный из 413-го полка «Рейд» Иван Киричевский.

Он убеждён, что ни одно государство не смогло бы отразить такую масштабную атаку из-за нехватки систем ПВО.

Дипломатический тупик Киева: требования ВСУ о выводе войск из Донбасса

В пятницу, 19 декабря, у главы киевского режима запланирован визит в Польшу, а сейчас он прилетел в Германию, где встретился с американской переговорной командой — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Цель переговоров — урегулирование вооружённого конфликта на Украине.

— Уже сейчас можно сказать, что результата они не дадут. Европа и Киев продолжают выдвигать требования, которые идут вразрез с тем, что предлагают США, и, конечно, не устраивают Россию. Это и вопрос вывода войск с территории Донбасса, и контроль на Запорожской АЭС, и численность украинской армии. Очередная встреча ради встречи, считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Зеленский надеется убедить американских дипломатов надавить на Москву, чтобы заставить Кремль пойти на компромиссы в мирной инициативе. В свою очередь Россия отвергает все предложения Киева о заморозке линии фронта по текущим позициям и демилитаризации Донбасса, требуя полностью убрать ВСУ с территорий ДНР и ЛНР.

