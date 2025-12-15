Новости СВО. ВСУ бегут из Варваровки, котёл под Купянском, ФАБы бьют по Одессе, переговоры Зеленского в Берлине, 15 декабря Оглавление Курская область, 15 декабря Запорожская область, 15 декабря Харьковская область, 15 декабря Донецкая Народная Республика, 15 декабря Тактика ударов по Одессе: истощение ПВО дронами и прорыв ракетами Дипломатический тупик Киева: требования ВСУ о выводе войск из Донбасса Армия России сформировала плацдарм для наступления в Запорожской области, Киев бросил резервы на Харьковщину, США и Украина обсуждают судьбу Донбасса — дайджест Life.ru. 14 декабря, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Купянском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 15 декабря

Зона безопасности для Курской области расширяется. На Сумском направлении ВСУ отказались от наступательных операций и перешли в оборону. На их головы летят авиационные и артиллерийские снаряды, а также ракеты тяжёлых огнемётных систем.

Наши штурмовики смогли продвинуться почти на полкилометра по лесопосадкам на семи участках фронта в Сумской области. «Большой калибр» же отработал по позициям трёх украинских подразделений – 71-й ОЕбр, 80-й ОДШБр и 158-й ОМБр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков.

Запорожская область, 15 декабря

Бойцы группировки «Восток» расширяют зону контроля в Запорожской области. Подразделения разведчиков прорвали оборону ВСУ восточнее реки Гайчур и закрепились в селе Варваровка Запорожской области. Под контроль нашей армии перешёл достаточно крупный узел обороны противника общей площадью больше 15 квадратных километров.

— По оперативной информации, ещё одним селом, которое перешло под контроль ВС РФ, стало Новое Запорожье — и таким образом полностью сформирован плацдарм для наступления в сторону Вольянска, — пишет военкор Тимофей Ермаков.

Карта СВО на 15 декабря 2025 года. Армия России освободила Варваровку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 15 декабря

Войска группировки «Запад» продолжают перемалывать подразделения ВСУ, которые попали в котёл на левом берегу реки Оскол. До 220 солдат потерял противник в пяти населённых пунктах Харьковской области и в Красном Лимане, относящихся к зоне ответственности российской группировки «Запад».

ВСУ в свою очередь пытаются развивать наступление на Купянск. В бой брошены подразделения, укомплектованные бывшими заключёнными и дезертирами.

— Чтобы удержать протяжённый участок фронта за Купянском площадью примерно 75 кв. км, Сырскому пришлось выдернуть примерно две бригады с Сумской области, ещё две с Черниговской, резервы из Полтавы и Черновцов, а также часть из-под Запорожья, — пишут авторы канала «Военная хроника».

Донецкая Народная Республика, 15 декабря

Битва за Славянск всё ближе. ВС РФ развивают темпы наступления на этом направлении после освобождения Северска. Штурмовые группы наступают сразу в трёх направлениях от города. На севере бойцы Минобороны России ведут бои у Закотного, а также в Ильичёвке.

Артиллерийский расчёт 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

С противоположной стороны, на юге, наши подразделения закрепились на новых позициях, освободив больше 500 метров в глубину. Таким образом войска развивают успехи в продвижении на Кирово (Свято-Покровское).

На Покровском направлении идёт зачистка сёл Светлое и Гришино. Кроме того, ВС РФ уничтожают украинские подразделения в Димитрове. Бои идут в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города.

Тактика ударов по Одессе: истощение ПВО дронами и прорыв ракетами

Несколько дней подряд российские войска уничтожают цели в Одесской области. Авиация России впервые за долгое время атаковала объекты в регионе, используя фугасные авиабомбы с модулем планирования. Удар был нанесён по железнодорожному мосту в Затоке, через который идёт «импорт» западного оружия из Румынии.

Так называемый губернатор Одесской области Олег Кипер признал, что страдают от ударов энергетическая, транспортная и промышленная инфраструктуры.

— Сначала по целям запускают рой ударных дронов, чтобы истощить ПВО. После этого по тем же районам наносятся удары ракетами разных типов, что повышает вероятность прорыва обороны, — прокомментировал удары по Одесской области военный из 413-го полка «Рейд» Иван Киричевский.

Он убеждён, что ни одно государство не смогло бы отразить такую масштабную атаку из-за нехватки систем ПВО.

Дипломатический тупик Киева: требования ВСУ о выводе войск из Донбасса

В пятницу, 19 декабря, у главы киевского режима запланирован визит в Польшу, а сейчас он прилетел в Германию, где встретился с американской переговорной командой — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Цель переговоров — урегулирование вооружённого конфликта на Украине.

— Уже сейчас можно сказать, что результата они не дадут. Европа и Киев продолжают выдвигать требования, которые идут вразрез с тем, что предлагают США, и, конечно, не устраивают Россию. Это и вопрос вывода войск с территории Донбасса, и контроль на Запорожской АЭС, и численность украинской армии. Очередная встреча ради встречи, — считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Зеленский надеется убедить американских дипломатов надавить на Москву, чтобы заставить Кремль пойти на компромиссы в мирной инициативе. В свою очередь Россия отвергает все предложения Киева о заморозке линии фронта по текущим позициям и демилитаризации Донбасса, требуя полностью убрать ВСУ с территорий ДНР и ЛНР.

Авторы Даниил Черных