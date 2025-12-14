FIDE отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с флагом и гимном

Ранее женская сборная России по шахматам вернулась на мировую арену с победой, став чемпионкой командного чемпионата мира в Линаресе. В финале россиянки обыграли Азербайджан. Этот титул для них не первый — они уже брали золото в 2021 году, пропустив чемпионат 2023 года из-за запрета совета FIDE.