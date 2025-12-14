FIDE отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с флагом и гимном
Обложка © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL
Международная шахматная федерация (FIDE) на своем Генеральной Ассамблее приняла решение о возвращении российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. По итогам голосования, 61 делегат поддержал данное решение, тогда как 51 высказался против.
После этого большинство респондентов выразили согласие с допуском россиян к соревнованиям под нейтральным флагом. Тем не менее, окончательное решение Генассамблеи остаётся неопределённым, поскольку её участники взяли перерыв и отложили принятие вердикта.
Напомним, с 2022 года российские шахматисты не допускаются к участию в командных турнирах под эгидой FIDE. В индивидуальных соревнованиях им разрешено выступать, но только под нейтральным флагом.
Ранее женская сборная России по шахматам вернулась на мировую арену с победой, став чемпионкой командного чемпионата мира в Линаресе. В финале россиянки обыграли Азербайджан. Этот титул для них не первый — они уже брали золото в 2021 году, пропустив чемпионат 2023 года из-за запрета совета FIDE.
