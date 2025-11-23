Россиянки выиграли командный чемпионат мира по шахматам в Испании

Сборная России по шахматам среди женщин стала победительницей командного чемпионата мира, обыграв в финале команду Азербайджана. Турнир проходил в Линаресе.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки уже завоёвывали золото, но в 2023 году не участвовали в соревнованиях из-за запрета совета Международной шахматной федерации (FIDE), введённого в 2022 году на участие сборных России и Белоруссии под своими флагами.

В 2025 году российские шахматистки выступили на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна — и смогли вернуть себе титул сильнейшей команды мира.

А в октябре в Москве завершился Суперфинал чемпионата России среди мужчин. Победу в нём одержал Арсений Нестеров, набравший 6,5 очка в 11 турах. Турнир прошёл в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника при призовом фонде 7 миллионов рублей — победитель получил 1,1 миллиона.