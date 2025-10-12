Арсений Нестеров стал чемпионом России по шахматам

Арсений Нестеров одержал победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам, набрав 6,5 очка в 11 турах. Об этом стало известно по итогам турнира, прошедшего в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника в Москве.

За призовой фонд в 7 миллионов рублей боролись 12 участников. Награда спортсмена составила 1,1 миллиона. Сам Нестеров признался, что последняя партия против Сергея Лобанова стала для него самой сложной в турнире, где он оказался в трудной позиции и действовал в состоянии паники. Нестеров отметил, что до финального тура всё складывалось для него идеально, без единой слабой позиции. Он также пояснил, что перед последней игрой анализировал турнирную ситуацию и понимал, что ничья с большой вероятностью обеспечит ему место в тройке призёров.

«Конечно, я смотрел расклады перед последним туром. Чётко понимал, что ничья, скорее всего, гарантирует тройку. До этого два раза играл Суперфинал, и в этот раз я просто играл лучше. В Чебоксарах играл, как курица лапой, и занял последнее место, в Барнауле играл неплохо, но после партии против Андрея Есипенко выбыл из борьбы. В этот раз смог сохранить энергию», — добавил шахматист в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потерпел поражение от 15-летнего российского шахматиста Максима Иванникова в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В партии третьего раунда, где Карлсен играл чёрными фигурами, Иванников одержал победу на 33-м ходу.