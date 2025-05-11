14-летний российский вундеркинд выиграл чемпионат Азии по шахматному блицу
Российский шахматист Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу
Иван Землянский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Объединённых Арабских Эмиратах завершился чемпионат Азии по шахматному блицу. По итогам соревнований первое место с результатом восемь очков из девяти возможных занял 14-летний российский гроссмейстер Иван Землянский.
Землянский, получивший звание гроссмейстера в возрасте 13 лет 8 месяцев и 20 дней, подтвердил свой высокий класс игры. Второе место занял иранский шахматист Мовахед Сина, третье — представитель России Рудик Макарян.
В женском турнире серебряную медаль завоевала российская шахматистка Валентина Гунина. Первое место заняла Алия Нурман из Казахстана, бронза досталась китайской шахматистке Сун Юйсинь.
Ранее международная шахматная федерация FIDE присвоила звание женского гроссмейстера 15-летней россиянке Анне Шухман. В прошлом месяце она впервые вошла в десятку лучших шахматисток РФ.