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10 мая, 22:18

14-летний российский вундеркинд выиграл чемпионат Азии по шахматному блицу

Российский шахматист Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу

Иван Землянский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Землянский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Объединённых Арабских Эмиратах завершился чемпионат Азии по шахматному блицу. По итогам соревнований первое место с результатом восемь очков из девяти возможных занял 14-летний российский гроссмейстер Иван Землянский.

Землянский, получивший звание гроссмейстера в возрасте 13 лет 8 месяцев и 20 дней, подтвердил свой высокий класс игры. Второе место занял иранский шахматист Мовахед Сина, третье — представитель России Рудик Макарян.

В женском турнире серебряную медаль завоевала российская шахматистка Валентина Гунина. Первое место заняла Алия Нурман из Казахстана, бронза досталась китайской шахматистке Сун Юйсинь.

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Ранее международная шахматная федерация FIDE присвоила звание женского гроссмейстера 15-летней россиянке Анне Шухман. В прошлом месяце она впервые вошла в десятку лучших шахматисток РФ.

Артём Гапоненко
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