Российская школьница стала гроссмейстером в 15 лет

Российская школьница Анна Шухман получила звание женского гроссмейстера в возрасте 15 лет. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

Анна Шухман получила звание женского гроссмейстера в 15 лет. Это второй результат в истории РФ. Фото © Telegram / ФШР

«Международная шахматная федерация присвоила 15-летней российской школьнице Анне Шухман (родилась 6 мая 2009 года) звание женского гроссмейстера», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ФШР.

Рейтинг Шухман — 2413. В апреле она впервые вошла в десятку лучших шахматисток России, а в марте выиграла юниорский чемпионат мира (до 20 лет) в Черногории. В женском рейтинге FIDE Шухман пока располагается на 34-й позиции. Анна неоднократно выигрывала детские первенства России, Европы и мира по классике, рапиду и блицу.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв рассказал, что только Александра Горячкина становилась женским гроссмейстером в РФ раньше Шухман. Ей присвоили это почётное звание в 13 лет.

«Ей присвоили звание гроссмейстера, так как она стала чемпионкой мира до 20 лет — это прямое звание по условиям FIDE», — приводит слова Ткачёва ТАСС.