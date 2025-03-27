Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 07:40

«Позорное решение!» Крамник потребовал более сурового наказания для украинского шахматиста-мошенника

Крамник призвал FIDE ужесточить наказание для украинского шахматиста Шевченко

Владимир Крамник, Кирилл Шевченко.Обложка © TACC / DPA, © Wikipedia

Владимир Крамник, Кирилл Шевченко.Обложка © TACC / DPA, © Wikipedia

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) с требованием ужесточить санкции против украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию. Ранее 22-летний шахматист попался на мошенничестве. Российский чемпион считает, что его наказали слишком мягко.

Накануне FIDE дисквалифицировала Шевченко на три года (один условно). Срок отстранения отсчитывается с 26 октября 2024 года до 18 октября 2026 года.

«На чьей стороне FIDE? Какое позорное и навлекающее на себя тень решение организации. Настоящий позор. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока, как минимум согласно информации chess.com, отстранявшего его ранее за нарушение fair-play», — написал Крамник в соцсети X.

Украинский шахматист Шевченко признался в мошенничестве на чемпионате в Испании
Украинский шахматист Шевченко признался в мошенничестве на чемпионате в Испании

Напомним, Шевченко, который с 2023 года представляет Румынию, оказался в центре скандала на командном чемпионате Испании в Мелилье. Организаторы подозревали игрока в нарушении правил, когда заметили его частые посещения туалета, причём каждый раз он использовал одну и ту же кабинку. Внутри оказался смартфон с установленным шахматным приложением, а также записка с требованием не трогать гаджет.

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • шахматы
  • FIDE (ФИДЕ — Международная шахматная федерация)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar