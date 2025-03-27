«Позорное решение!» Крамник потребовал более сурового наказания для украинского шахматиста-мошенника

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) с требованием ужесточить санкции против украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию. Ранее 22-летний шахматист попался на мошенничестве. Российский чемпион считает, что его наказали слишком мягко.

Накануне FIDE дисквалифицировала Шевченко на три года (один условно). Срок отстранения отсчитывается с 26 октября 2024 года до 18 октября 2026 года.

«На чьей стороне FIDE? Какое позорное и навлекающее на себя тень решение организации. Настоящий позор. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока, как минимум согласно информации chess.com, отстранявшего его ранее за нарушение fair-play», — написал Крамник в соцсети X.