Украинский шахматист Шевченко признался в мошенничестве на чемпионате в Испании

Известно, что Шевченко бегал в туалет и использовал там приложение для телефона по шахматам. За день до матча уборщица находила там мобильник и записку, на которой была просьба не трогать гаджет. Экспертиза показала сходство почерка и чернил с рукой игрока. Сначала он отпирался, но вскоре признал вину. Теперь он отстранён до конца года и ожидает конца расследования. Спасти от наказания за проступок украинца может только обнаружение психических проблем.