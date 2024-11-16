Украинский шахматист Шевченко признался в мошенничестве на чемпионате в Испании
Кирилл Шевченко. Обложка © Wikipedia/Stefan64
Украинский шахматист Кирилл Шевченко, который представляет Румынию, сознался в мошенничестве на чемпионате Испании. Об этом сообщает портал Damas y Reyes.
Известно, что Шевченко бегал в туалет и использовал там приложение для телефона по шахматам. За день до матча уборщица находила там мобильник и записку, на которой была просьба не трогать гаджет. Экспертиза показала сходство почерка и чернил с рукой игрока. Сначала он отпирался, но вскоре признал вину. Теперь он отстранён до конца года и ожидает конца расследования. Спасти от наказания за проступок украинца может только обнаружение психических проблем.
Напомним, украинский шахматист Кирилл Шевченко, который с 2023 года представляет Румынию, оказался в центре скандала на командном чемпионате Испании в Мелилье. Организаторы подозревали игрока в нарушении правил, когда заметили его частые посещения туалета, причём он каждый раз использовал одну и ту же кабинку.