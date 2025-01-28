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28 января, 20:00

Призывавший исключить РФ из FIDE Карлсен проиграл 14-летнему школьнику из России

Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Ахмедову на турнире по онлайн-шахматам

14-летний шахматист из России Давид Ахмедов одержал победу над 16-м чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В ходе второго раунда этого соревнования россиянин играл белыми фигурами.

Стоит подчеркнуть, что Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации, тогда как Ахмедов не входит в число ста лучших шахматистов мира.

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Карлсен удерживал звание чемпиона мира с 2013 по 2023 год, прежде чем отказался защищать свой титул. В настоящий момент звание чемпиона принадлежит Гукешу Доммараджу из Индии.

Напомним, что норвежский гроссмейстер, получая в 2024 году награду как величайший шахматист всех времён, предлагал исключить российских и белорусских игроков из турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Подобную инициативу выдвигал президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев. Однако добиться этого у них не вышло.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Лия Мурадьян
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