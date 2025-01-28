Призывавший исключить РФ из FIDE Карлсен проиграл 14-летнему школьнику из России

14-летний шахматист из России Давид Ахмедов одержал победу над 16-м чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В ходе второго раунда этого соревнования россиянин играл белыми фигурами.

Стоит подчеркнуть, что Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации, тогда как Ахмедов не входит в число ста лучших шахматистов мира.

Карлсен удерживал звание чемпиона мира с 2013 по 2023 год, прежде чем отказался защищать свой титул. В настоящий момент звание чемпиона принадлежит Гукешу Доммараджу из Индии.