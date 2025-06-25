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24 июня, 22:54

15-летний школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Карлсена

Магнус Карлсен уступил российскому шахматисту Иванникову в онлайн-турнире

Магнус Карлсен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / magnus_carlsen

Магнус Карлсен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / magnus_carlsen

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потерпел поражение от 15-летнего российского шахматиста Максима Иванникова в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В партии третьего раунда, где Карлсен играл чёрными фигурами, Иванников одержал победу на 33-м ходу.

«Титульный вторник» представляет собой еженедельный блиц-турнир, проводимый на платформе сhess.com, участие в котором доступно только шахматистам с международными званиями. Турнир проводится по швейцарской системе. Иванников является кандидатом в мастера FIDE с рейтингом 2184, в то время как рейтинг Карлсена, лидера FIDE, составляет 2837. 34-летний норвежец удерживал титул чемпиона мира до 2022 года. Он также является восьмикратным чемпионом мира по блицу.

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Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о скором пополнении в семье. Спортсмен опубликовал в социальной сети фотографию своей супруги Эллы Виктории Карлсен, находящейся в положении, сопроводив её подписью: «Моя прекрасная беременная жена». Брак Магнуса и Эллы был официально зарегистрирован 4 января 2025 года в часовне недалеко от Осло. Церемония прошла в узком кругу, без широкой огласки.

Антон Голыбин
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