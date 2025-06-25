15-летний школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Карлсена

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потерпел поражение от 15-летнего российского шахматиста Максима Иванникова в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В партии третьего раунда, где Карлсен играл чёрными фигурами, Иванников одержал победу на 33-м ходу.

«Титульный вторник» представляет собой еженедельный блиц-турнир, проводимый на платформе сhess.com, участие в котором доступно только шахматистам с международными званиями. Турнир проводится по швейцарской системе. Иванников является кандидатом в мастера FIDE с рейтингом 2184, в то время как рейтинг Карлсена, лидера FIDE, составляет 2837. 34-летний норвежец удерживал титул чемпиона мира до 2022 года. Он также является восьмикратным чемпионом мира по блицу.