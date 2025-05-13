Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен впервые станет отцом

Норвежский гроссмейстер, пятикратный обладатель шахматного «Оскара» Магнус Карлсен опубликовал в Instagram* сообщение о предстоящем отцовстве. Пост он сопроводил снимком супруги Эллы Виктории Карлсен с большим животом.

Элла Виктория Карлсен. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / magnus_carlsen

«Моя прекрасная беременная жена», — подписал он.

Напомним, брак Магнуса и Эллы был зарегистрирован 4 января 2025 года. Церемония прошла в часовне неподалёку от Осло без широкой огласки.

А ранее актриса и певица Анастасия Малькова-Макеева рассказала, почему не может забеременеть. Несмотря на хорошее здоровье, звезда столкнулась с серьёзной медицинской преградой — низким овариальным резервом, то есть недостаточным количеством пригодных для зачатия клеток.