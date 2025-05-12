«Не теряем надежды»: Актриса Макеева откровенно рассказала, почему не может забеременеть

Актриса и певица Анастасия Малькова-Макеева не скрывает, что её главная жизненная цель — познать счастье материнства. Артистка, недавно отметившая четырёхлетие брака со своим мужем по имени Роман, искренне желает, чтобы их семья расширилась. Об этом она рассказала в беседе с Леди Mail.

Несмотря на хорошее здоровье, Макеева сталкивается с серьёзной медицинской преградой – низким овариальным резервом, то есть недостаточным количеством пригодных для зачатия клеток. 43-летняя Актриса сожалеет, что не узнала об этом раньше.

«Если бы я сделала анализ на антимюллеров гормон в 20 лет, я бы знала об этом заранее, но, увы, я этого не сделала. Не зря в советские годы говорили, что в 25 женщина — уже старородящая. Все так и есть: чем старше ты становишься, тем меньше у тебя овариальный резерв», — сказала она.

Рассматривая различные варианты, Макеева подумывала взять ребёнка из детского дома, но для неё этот вопрос очень деликатный. Актрису мучают сомнения, связанные с генетикой, ведь она не знает, как наследственность биологических родителей будет проявляться в будущем. И, что ещё важнее, у неё нет чёткого понимания, сможет ли она принять такого ребёнка безусловно, без подсознательной мысли о том, что малыш — не её.

Тем не менее шансы на рождение собственного ребёнка у пары сохраняются. Анастасия признаётся, что пока не чувствует себя духовно готовой к такому шагу как усыновление. Для этого ей необходимо достичь абсолютной уверенности в своих силах полюбить некровного ребёнка так же сильно как своего. Однако сейчас супруги не оставляют надежды на появление в их семье долгожданного малыша.