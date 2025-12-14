Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жёстко раскритиковал финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза. В своём посте в социальных сетях он сравнил страну с «чёрной дырой», которая поглощает ресурсы ЕС.

«Украина — чёрная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее ЕС», — заявил Фицо, подчеркнув, что последствия такой политики становятся все более очевидными.

Глава словацкого правительства напомнил, что ранее уже задавался вопросом о судьбе европейских средств, направленных Киеву. По его словам, до сих пор неясно, какая часть этих денег была разворована. Фицо также вновь поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Украине, дав понять, что внутри ЕС нарастает скепсис по поводу прежнего курса.

Ранее Фицо заявлял, что западные страны начнут возвращаться к сотрудничеству с Россией сразу после завершения конфликта на Украине. Государства будут это делать ради восстановления торгово-экономических связей. Он уверен, что запрет для Словакии на приобретение газа у России является абсурдом.