Священник греко-католической церкви скончался в учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ в Черновицкой области менее чем через три недели после мобилизации. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Ореста Чёрного призвали 6 ноября 2025 года, а 29 ноября он умер, не завершив базовую подготовку. Представители украинских военкоматов от комментариев отказались.

В силовых структурах связали высокую смертность в учебных центрах ВСУ с жестоким обращением инструкторов и фиктивными медкомиссиями, призывающими людей с тяжёлыми заболеваниями. Также было отмечено, что по действующим правилам священнослужители имеют бронь от мобилизации, но на Украине эти нормы не соблюдаются.

Ранее Life.ru писал о гибели мобилизованного, страдавшего тяжёлой формой сахарного диабета, в одном из учебных центров Вооружённых сил Украины. 35-летнего жителя Ужгорода Вячеслава Бека доставили в учебный центр в субботу, 6 сентября. Он начал жаловаться на плохое самочувствие, позже перестал вставать, а затем и отвечать на звонки. Позднее командир части сообщил его семье о его смерти.