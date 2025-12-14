Енот, устроивший погром в американском алкомаркете, оказался рецидивистом

История енота, устроившего погром в винном магазине ABC в Вирджинии, оказалась частью более длинной цепочки происшествий. Животное, найденное среди разбитых бутылок, ранее уже проникало в другие помещения того же комплекса. Об этом рассказала сотрудница службы защиты животных Саманта Мартин в местном подкасте «Hear in Hanover».

Женщина, обнаружившая енота после инцидента, рассказала, что местные жители давно его знают. По её словам, зверь не впервые появляется в этом здании и действует по узнаваемому сценарию. Сотрудница уточнила, что это уже третий подобный случай. Ранее енот попадал в карате-студию, а также, предположительно, сумел пробраться в офис Департамента транспортных средств, где съел оставленные закуски. Все эти объекты находятся рядом с магазином алкоголя.

«Каждый раз, когда мы его выпускаем, мы не переносим его в другое место, потому что для енотов это смертный приговор, но он каким-то образом знает, как вернуться в это здание. Он умный зверёк», — сказала Мартин.

Во время последнего визита енота подняли с пола и поместили в клетку, после чего ненадолго отвезли в приют, чтобы он пришёл в себя. Спустя несколько часов специалисты убедились, что самец чувствует себя нормально, и выпустили его обратно в лес.

Напомним, в начале декабря стало известно о еноте, который устроил погром в винном магазине. Зверь, скорее всего, пробрался в магазин через потолочную плиту, после чего опробовал несколько бутылок и устроил хаос. Специалист по контролю за животными по имени Мартин нашла енота крепко спящим рядом с туалетом. После осмотра ветеринарами, которые не обнаружили у животного травм, его отпустили на волю.