В Запорожской области восстановлено электроснабжение свыше 28 тыс. абонентов

В Запорожской области после удара беспилотников восстановили электроснабжение более чем 28 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что часть потребителей всё ещё остаётся без штатной подачи электроэнергии, при этом специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы и не планируют останавливать их в ночное время. По его данным, за день удалось вернуть свет большинству отключенных домов, несмотря на низкую температуру воздуха.

«В Запорожской области 1 735 абонентов ещё остаются отключёнными от штатного электроснабжения. Много работы энергетиками сделано за текущий день. Несмотря на низкую температуру воздуха, удалось большую часть абонентов подключить к штатному электроснабжению», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Ранее губернатор уточнил, что почти 30 тысяч абонентов прифронтовых населённых пунктов Запорожской области остались без электроэнергии после массированного удара украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника. Владелец зоопарка Александр Пылышенко сообщал, что животное некоторое время не подавало признаков жизни, однако позже пришло в себя и начало самостоятельно ходить. По его словам, дрон попал в верхнюю часть вольера, взрыв разрушил несколько ограждений и внешние стены. Дом для обезьян оказался полностью уничтожен, а вольеры тигров и львов потребовали срочного ремонта.