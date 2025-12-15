Россия и США
14 декабря, 21:14

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в двух российских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве уточнили, что меры затронули аэропорты Домодедово и Жуковский.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.

По информации ведомства, ограничения вводятся уже в третий раз за сутки.

Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию
Ранее расчёты противовоздушной обороны РФ в период с 20:00 по 23:00 мск перехватили 71 БПЛА Вооружённых сил Украины над шестью регионами России и акваторией Азовского моря. Наибольшее число дронов было сбито в Ростовской области — 52, над Брянской областью ликвидировали 10 беспилотников, над Белгородской — три. Ещё по два БПЛА уничтожили над Тульской и Рязанской областями и по одному над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.

